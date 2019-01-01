(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA,() - BURSA'da polis uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, üzerilerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalandı. Narkotik polisi, operasyonun devamında yaptığı fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin üzerleri ile araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 351 gram esrar, 177 adet captagon tablet, 1 adet MP5 görümlü otomatik kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, A.H., M.Ş. ve S.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.