(Görüntülü) Bursa'da park halindeki iş makinası yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.



İnegöl'ün Akhisar mahallesi mevkiinde inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanfın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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