(Görüntülü) Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası (2)

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.’nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede Burcu A. ve nişanlısı Berat G.’nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.



Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.