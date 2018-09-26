(Görüntülü) Bursa' da bir apartmanda doğalgaz patlaması (2)

Bursa ' da merkez Yıldırım ilçesi Mollafenari mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi..

(Görüntülü) Bursa' da bir apartmanda doğalgaz patlaması (2)

Bursa ' da merkez Yıldırım ilçesi Mollafenari mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi..

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