(Görüntülü) Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı...

(Görüntülü) Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Bucak ilçesine getirecekleri yönünde istihbarat aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları 8 kişinin Bucak merkezdeki evlerine baskın düzenledi. Baskında evlerde 752 gram eroin, 30 gram kubar esrar, 55 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, enjektör, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili kitap, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü olayla ilgili firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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