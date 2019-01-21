(Görüntülü) Boş fabrika binasında kız çocuğuyla çıplak yakalandı

ADANA'da internet üzerinden tanıştığı E.Ç. (14) adlı kız çocuğuyla metruk fabrika binasında çıplak yakalanan Onur G. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki metruk fabrika binasında meydana geldi. Genç bir erkekle, kız çocuğunun harabe binaya girdiğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binanın 2'nci katındaki merdiven boşluğunda genci, kız çocuğuyla birlikte çıplak yakaladı. 14 yaşında olduğu belirlenen E.Ç., ekipler tarafından alınıp, bölgeden uzaklaştırıldı, Onur G. ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde, E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını, binaya ise konuşmak için girdiklerini öne süren Onur G., polis merkezine götürüldü. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise ailesine teslim edildi.

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