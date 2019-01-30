(Görüntülü) Bolu'da sahte para ile alışverişe 2 gözaltı

BOLU’da, esnaftan sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla B.Ö. (19) ve T.G. (29), gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte para ile alışveriş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheliler B.Ö. ve T.G.’yi, üçüncü esnafa sahte para verdikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 800 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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