YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM'A GETİRİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Manisa'da yakalanan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. adlı 4 kişi kente getirildi. Şüphelilerin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası belirlenerek yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin olayla ilgililerinin bulunmadığını, sadece eğlenmek için mekana gittiklerini söyledikleri öğrenildi.
(Görüntülü) Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (3)
YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM'A GETİRİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Manisa'da yakalanan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. adlı 4 kişi kente getirildi. Şüphelilerin...
YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM'A GETİRİLDİ
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