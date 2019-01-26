(Görüntülü) Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü

Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), )- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki Çağlar Bencik (27) ile nişanlısı Billur Atik (23) yaşamını yitirdi. Bodrum'da gece etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde dere taştı. Bu sırada bir nişandan dönen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik ile 2 aylık nişanlısı sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in içinde bulunduğu 48 ABL 07 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı. Çağlar Bencik yönetimindeki otomobilin sürüklendiğini gören bir vatandaşın ihbarıyla sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik'in bulunması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra Bencik'in de cansız bedenine ulaşıldı. TWITTER PAYLAŞIMI Yaşamını yitiren Billur Atik'in olaydan saatler önce, bir cenaze töreni fotoğrafı paylaşımını retweet ettiği ortaya çıktı. Bu paylaşımda 'bu ben' başlığıyla, üzerine, 'öldüğüm gün pekte gençti rahmetli' yazdığı görüldü.