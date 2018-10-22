Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı 2 kişi öldü - EK - Batan teknenin çıkarılması Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı 2 kişi öldü - EK - Batan teknenin çıkarılması GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Batan teknenin çıkarılışından görüntü Haber- Kamera BODRUM (Muğla), () (Tür: Yurt)
(Görüntülü)Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı 2 kişi öldü - EK2
Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı 2 kişi öldü - EK - Batan teknenin çıkarılması Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı 2 kişi öldü - EK - Batan teknenin çıkarılması GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Batan teknenin çıkarılışından görüntü Haber-...
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