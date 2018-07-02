(Görüntülü) Bodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyede

BODRUM'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Geçen 21 Haziran'da, saat 05.00 sıralarında, Ali Ekber Sürensoy gittiği ,Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Bodrum ve İstanbul'da eğlence mekanları bulunan Sürensoy hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş ve Onur Sarı ise yaralandı. Hayatını kaybeden Sürensoy ve Tülü'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Otopsinin ardından, vurulduğunda üzerinden kardeşinin kimliği çıkan Sürensoy'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Tülü'nün cenazesi ise ailesinin yaşadığı İzmir'de toprağa verildi.



Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, olaydan 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, içinde bulundukları otomobilde yakalandı. Bodrum'a getirilen şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 'zula' denilen gizli bölmede 4 tabanca ele geçirildi. Güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini de incelemeye alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu dört şüpheliye yardımcı olduğu tespit edilen C.E.'yi de gözaltına aldı. Bodrum'a gelişlerinden, kaçışlarına kadar tüm hareketleri kamera kayıtları ile adım adım incelenen şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.





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