(Görüntülü) BODRUM'DA 2 AYRI OPERASYONDA 21 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

BODRUM'DA 2 AYRI OPERASYONDA 21 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekne ve bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri, yarım saat arayla gerçekleşen olaylarda çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 21 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı devriye görevinde bulunan TCSG-901 Nolu Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 03.06'da, Bodrum'un Karaada Adası ile Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında, fiber bir teknenin battığını fark etti. Ekipler, can yelekleriyle denizde hayatta kalma mücadelesi veren Filistin ve Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik botuna aldı.Aynı bölgede saat 03.34'te ise bir lastik botun battığını öğrenen TCSG-901 Nolu Sahil Güvenlik Botu ekipleri, olay yerine harekete ederek, kısa sürede ulaştı. Arama-kurtarma faaliyetine destek vermesi için Kardak bölgesinde görevli TCSG-313 ve Turgutreis Limanında bulunan KB-4302 botları da bölgeye yönlendirildi. Lastik bottan denize düşen Filistin ve Suriye uyruklu 5'i erkek, 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Denizden kurtarılan kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi. Görüntü Dökümü ------------------------ - Batan tekne ve bottan görüntü - Kaçak göçmenlerin kurtarılma anı Haber- Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, ()