(Görüntülü) Bitlis Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

BİTLİS Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 25 kişilik ekiple gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 4 hasta alevlerin arasından kurtarıldı. Hastanedeki yangın tatbikatına, Bitlis Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil Komuta Servisi, AFAD ve UMKE ekipleriyle hastane personeli katıldı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından, senaryo gereği 4 gönüllü personelin tedavi gördüğü odada çıkan yangına ilk önce hastane personeli tarafından müdahale edildi. Daha sonra 112 Acil Komuta Servisi ve itfaiyeye yangın ihbarında bulunuldu. Bu arada yürüyebilecek hastalar, hastane personeli tarafından binadan çıkarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesinin ardından 112 Acil, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından diğer hastalar da tahliye edildi. Başarıyla tamamlanan tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Çağdaş Arıkan, olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatta tüm birimlerin en hızlı şekilde müdahalede bulunduklarını belirten Arıkan, "Kimse zarar görmeden tatbikatımızı tamamladık. Buradaki 4 hastamız gerçek hasta olmayıp, hastane gönüllülerinden oluştu. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. Bitlis 112 Acil Komuta Merkezi Doktoru Ahmet Şen ise "Bitlis Devlet Hastanesi'nde olası yangın durumunda hastanenin daha önceden planlamış olduğu, hastaların nasıl tahliye edileceğini, belirtilen standart operasyon prosedürleriyle ilgili iş akışlarına göre çözüm ortakları ile paylaşarak, tatbikatı gerçekleştirdik. 25 kişilik bir ekiple tatbikatı gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

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