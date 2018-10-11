(Görüntülü) Bismil'de esnafın silahlı kavgası: 2 ölü, 2 yaralı (YENİDEN)

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604'üncü Sokak'ta sebze ve meyve komisyonculuğu yapılan bir işyerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, karşılıklı ateşlenen silahlardan çıkan kurşanların isabet ettiği Abdurrahman Kökel ile Mustafa Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralı Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Polis olay yerinde sıkı güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.



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