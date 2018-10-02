BİRECİK (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin inşası sırasında bugün beton dökülürken, kalıpta çökme meydana geldi, 3 işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ile çevre sakinleri tarafından çıkarılan yaralılar, araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü) Birecik’te inşaatta çökme: 3 işçi yaralı
BİRECİK (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde...
BİRECİK (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı.