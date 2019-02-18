(Görüntülü) Bingöl'de otobüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

BİNGÖL'de, 1 kişinin öldüğü 10 kişinini yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kaza, yoldan geçen başka bir aracın ön camında bulunan kameraya yansıdı.



Kaza, geçen 15 Şubat'ta meydana geldi. Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Topalan köyü mevkiinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Betül Kandemir yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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