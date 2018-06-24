(Görüntülü) Binali Yıldırım Erzurum'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, olay seçimli ilgili değil, kan davası

(Görüntülü) Binali Yıldırım Erzurum'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, olay seçimli ilgili değil, kan davası

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