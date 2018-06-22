(Görüntülü) Beyoğlu'nda itfaiye aracının kazası kamerada

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik...

(Görüntülü) Beyoğlu'nda itfaiye aracının kazası kamerada

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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