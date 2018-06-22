(Görüntülü) Beyoğlu'nda itfaiye aracının kazası kamerada (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik...

(Görüntülü) Beyoğlu'nda itfaiye aracının kazası kamerada (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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