(Görüntülü) Beyoğlu'nda itfaiye aracının kazası kamerada (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik...
Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.