(Görüntülü) BEYKOZ'DA SEL BÖYLE GELDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, bir okulun bahçesi de suyla doldu. Yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına...