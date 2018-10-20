(Görüntülü) Beton direğe çarpan motosikletli öldü

Burhan CEYHAN AYDIN, () AYDIN'ın İncirliova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan kasksız motosiklet sürücüsü 54 yaşındaki Hasan Çetinkaya öldü. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetinkaya, yönetimindeki 09 UJ 379 plakalı motosikletle, Sınırteke Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Virajda hakimiyeti yitiren kasksız sürücü Çetinkaya, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çetinkaya, yine yol kenarındaki bahçenin tel örgüleri ile aydınlatma direği arasına düşüp, kanlar içinde kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetinkaya'nın Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya'nın ağabeyi olduğu öğrenilid.