(Görüntülü) Besni'de sokak köpeği donarak telef oldu

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokak köpeği soğuktan donarak telef oldu. Besni'de, soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yukarı Sarhan Mahallesi'nde sokak köpeği ölüsü bulundu. Mahalle sakinlerinin çağırdığı veteriner hekim Kadir Arslan, köpeğin aç kaldığını ve donduğunu belirtti.

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