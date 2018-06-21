(Görüntülü) Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu...(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.