(Görüntülü) BELGRAD ORMANI'NDAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler
Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler
Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler