(Görüntülü)BELEDİYE İŞÇİSİNDEN 48 GÜNDÜR HABER YOK

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu temizlik işçisi 48 yaşındaki Murat Tekin'den, 22 Ağustos'tan beri haber alınamıyor. 48 gündür eşinden haber alamayan ve hayatından endişe eden 44 yaşındaki Sakine Tekin, görenlerin ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçi Murat Tekin, 22 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, evine yemeğe gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Eve gelen Tekin, içinde 2 bin TL bulunan cüzdanını bırakarak, sadece kimliğini yanına aldı ve evden çıktı. Eşini sabah evde göremeyen, sonrasında ise kendisine ulaşamayan eşi Sakine Tekin, polise kayıp başvurusunda bulundu. 48 gündür kayıp olan Murat Tekin'in en son, 25 Ağustos'ta, Efeler ilçesindeki sevgi yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde elinde bavul taşıdığı görüldü. Cep telefonu sinyalinden 17 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı, daha sonra telefonundan sinyal alınamadığı ortaya çıktı. Hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sakine Tekin, Benim kocamı bir işe karıştırdılar yoksa bizi bırakıp gitmezdi. Haftalardır bir haber alırız diye bekliyoruz ama hiçbir ize rastlamadık. Bizim maddi ve manevi sıkıntımız yoktu. Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. Üç çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış dedi. Görüntü Dökümü --------------------- -Kaybolan Murat Tekin'in en son görüntülenen güvenlik kamerası görüntüle Haber- Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, ()