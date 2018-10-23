(Görüntülü)Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş (2)

Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş (2) TUTUKLANDI (KJHaber-Kamera Tolga YANIK KONYA ))Konya'da, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'u (45) tüfekle bacaklarına ateş ederek, yaralayan Bahattin...