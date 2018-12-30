(Görüntülü) BAYRAMPAŞA'DA 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ(Kavga anı ekiyle toplu görüntü)

(Görüntülü) BAYRAMPAŞA'DA 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ(Kavga anı ekiyle toplu görüntü)

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