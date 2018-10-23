(Görüntülü) BANKACI SALİH ŞAHİN'İN ÖLÜMÜ DAVASI; SANIK EŞ TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera Yüksel KOÇ İSTANBUL, () Trafik kazasında öldüğü üzerinde durulan bankacı Salih Şahin'in boğma sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine, birliktelik yaşadığı Murat Altun ile hakkında dava açılan tutuklu sanık Aslı Şahin, çıktığı ilk duruşmada somut deliller bulunmaması, Toplanacak delillerin tutuklu sanığın tutukluluk haline etki etmeyeceği gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme, Aslı Şahin'in yurt dışına çıkışını yasakladı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Aslı Şahin, tutuksuz yargılanan Murat Altun ile avukatları katıldı. Maktül Salih Şahin'in babası Hasan Şahin, ağabeyi Enver Şahin ve kardeşi Veli Şahin de duruşmaya müşteki sıfatı ile katıldılar. Duruşma kimlik tespitinin ardından Aslı Şahin'in ifadesi ile başladı. Eşi Salih Şahin ile aynı bankada çalışırken tanıştıklarını ve 2004 yılında evlendiklerini söyleyen Aslı Şahin, bu evlilikten iki kız çocukları olduğunu söyledi. Eşi ile 2011 yılında anlaşmalı boşandıklarını, 2015 yılında tekrar evlendiklerini söyleyen Aslı Şahin, boşandığı süreçte diğer sanık Murat Altun ile tanıştığını, 2017 yılında sonra da Murat A. ile birliktelik yaşadığını söyledi. KAYNANASININ TELEFONU İLE DİĞER SANIĞA MESAJ ÇEKMİŞ 10 Aralık 2017 tarihinde eşinin sabah erkenden kardeşi Enver ile balığa çıkmak için evden çıktığını söyleyen Aslı Şahin, kendisinin de çocukları ile sinemaya gittiğini, saat 14.30 sıralarında sinema çıkışı eşinin kendilerini aldığını, kaynanasının evine gittiklerini söyledi. Kaynanasının telefonu ile Murat Altun'a mesaj attığını, daha sonra da bu mesajı sildiğini söyleyen Aslı Şahin, sonra evlerine gittiklerini, eşinin evden çıkacağını söylemesi üzerine saat 20.00 sıralarında gittiği marketin sabit telefonundan Murat Altun'u aradığını, eşinin gideceğini söyleyerek onu çaya çağırdığını söyledi. Eşinin saat 22.30 sıralarında evden çıktığını söyleyen Aslı Şahin, Ben de 23.00-23.30 sıralarında yattım dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ziyaeddin Mümtaz'ın Murat'ı eve çağırmıştın, Murat nerede kaldı diye sorduğu Aslı Şahin, Saat 22.40 gibi Murat'ı aradım, ya hat düştü ya da telefon kapandı. O gece bir daha Murat ile iletişim sağlayamadık. Murat ile ilişkimizin , duygusal bir boyutu yoktu. Murat hiçbir zaman benim sevgilim olmadı. O gece onu dertleşmek için çağırdım, benim önceliğim eşimdi dedi. EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA DİĞER SANIĞIN EVİNDE 20 GÜN KALMIŞ 11 Aralık 2017'de sabah 07.30'da uyanıp işe gittiğini, saat 09.30-10.00 sıralarında da eşinin trafik kazasında öldüğünü öğrendiğini söyleyen Aslı Şahin, eşinin ölümünden sonra Murat için bir çekyat aldığını, kendi kredi kartı ile ödediğini, Murat'ın daha sonra parasını kendisine ödediğini, eşi öldükten sonra Murat'ın evinde 20-25 gün kaldığını söyledi. EVE GİTMİŞ PENCEREDEN BİRİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNMÜŞ! Tutuksuz sanık Murat Altun ise savunmasında, olay günü Aslı Şahin'in kendisini sabit hattan arayarak çağırdığını söyledi. Telefon üzerine saat 21.00 sıralarında Aslı Şahin'in oturduğu yere gittiğini, perdelerin açık olması nedeni ile içeride bir erkeğin dolaştığını gördüğünü, bunun üzerine 15-20 dakika bekledikten sonra oradan ayrıldığını söyleyen Murat Altun, Bir ticari taksiye binerek Beykoz Kavacık'ta yeni kiraladığım eve gittim. Taksiye bindiğimde şarjı bittiği için telefonum kapanmıştı. Orada temizlik yaptıktan sonra da 24.00 sıralarında Sancaktepe'de yaşadığım eve gittim, çünkü yeni kiraladığım eve daha taşınmamıştım dedi. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün arasında Aslı Şahin ile görüşmediğini söyleyen Murat Altun, Aslı Eminönü'ne, çalıştığım işyerine geldi. Eşinin trafik kazasında vefat ettiğini söyledi dedi. Müştekiler Hasan Şahin, Enver Şahin ve Veli Şahin sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler. Müştekilerin Avukatı Dinçer Yüce, sanık Aslı Şahin ile Murat Altun arasındaki ilişkinin halen devam ettiğini öne sürerek, Murat Altun olay gecesi gittiği evin orada 10-15 dakika beklediğini söylüyor. GPRS kayıtları 1 saat 41 dakika orada kaldığını göstermektedir. Bu süre maktulün evden çıktığı zamana denk gelmektedir. Biz Salih Şahin'in evde öldürülüp taşındığını delillerle dile getiriyoruz. Aslı Şahin bunu yanlız yapamadığı için Murat Altun ile birlikte yaptı. Murat Altun'un tutuklanmasını talep ediyoruz dedi. TAHLİYE EDİLDİ Aslı Şahin'in avukatı Evren Ufuk Ünüvar, müvekkili aleyhine somut delil bulunmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, bu aşamadan sonra toplanacak delillerin tutuklu sanığın tutukluluk haline etki etmeyeceğini gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Aslı Şahin'in yurt dışına çıkışını yasakladı. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Salih Şahin'in 11 Aralık 2017 tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında Beykoz'da tek taraflı trafik kazası sonrası aracının içinde ölü bulunduğu, 29 Ocak 2018 tarihli Adli Tıp Kurumu Raporu ile Salih Şahin'in boğulma sonucu öldüğünün belirlendiği kaydediliyor. Salih Şahin'in eşi Aslı Şahin'in olay günü öğle saatlerinde kaynanasının telefonundan Murat Altun isimli bir kişiye mesaj attığını, aynı gün saat 18.52'de mahallesindeki bakkalın sabit telefonundan Murat Altun'u aradığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Aslı Şahin'in ilişki yaşadığı daha önceden başka bir telefondan aramadığı, başka telefondan ona mesaj göndermediği, ancak olay günü başka telefonlardan aradığı ve mesaj gönderdiği belirtiliyor. Olayın olduğu gün Murat Şahin'in cinsel birliktelik yaşadığı Aslı Şahin'in çağrısı ile evlerinin bulunduğu yere gitmesi, orada bir süre beklemesi, pencerede bir erkeğin evde dolaştığını gördükten sonra kendisini çağıran Aslı Şahin ile iletişime girmeden oradan ayrıldığı yönündeki beyanının hayatın olağan akışına uymadığı belirtilen iddianamede, Salih Şahin'in ölümünden sonra bir süre Murat Altun ile yaşayan Aslı Şahin'in, Yakın akrabayı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Murat Altun'un da Kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. ASLI ŞAHİN İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞTI Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Altun 1 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmış, 2 Temmuz 2018 tarihinde serbest bırakılmıştı. Asli Şahin ise 5 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmış, 2 Temmuz 2018 tarihinde serbest bırakılmış, itiraz üzerine 27 Temmuz tarihinde tekrar tutuklanmıştı. Görüntü dökümü --------------------- -Olayla ilgili arşiv görüntüler