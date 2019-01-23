ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Banka kartlarını kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı (2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye...
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