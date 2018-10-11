(Görüntülü) Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kiracı ile ev sahibi iki kardeşin bıçaklı kavgasında kiracı Arif Kafa (25) ile ev sahiplerinden Murat Üvni (39) yaşamını yitirdi, Ramazan Üvni (41) ağır yaralandı. Olay, Savaştepe ilçesi İstiklal Mahallesi Şengül Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Ev sahibi kardeşler Murat Üvni ve Ramazan Üvni ile kiracıları Arif Kafa arasında evin boşaltılması konusunda tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, ev sahibi kardeşler ile kiracıları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Üvni ve Arif Kafa hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ramazan Üvni ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Üvni'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası suç aleti bıçaklar bulunamazken, polis, kavgaya karıştığı tespit edilen Sercan Kafa, Serdar Kafa ve Cennet Kafa'yı gözaltına aldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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