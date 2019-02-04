Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..
(Görüntülü) Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı zehirlenenler var
Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..
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