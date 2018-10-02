(Görüntülü) BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMA ANI (EK GÖRÜNTÜYLE)

(Görüntülü) BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMA ANI (EK GÖRÜNTÜYLE)

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