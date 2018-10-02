(Görüntülü) BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ (AKTÜEL GÖRÜNTÜ 1)

(Görüntülü) BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ (AKTÜEL GÖRÜNTÜ 1)

YORUM EKLE
Gönder