(Görüntülü) Bakan Soylu, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi. Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da...

(Görüntülü) Bakan Soylu, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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