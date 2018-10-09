(Görüntülü) BAĞCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BİR BİNA BOŞALTILDI (1)

(Görüntülü) BAĞCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BİR BİNA BOŞALTILDI (1)

YORUM EKLE
Gönder