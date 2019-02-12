(Görüntülü) Babasına kızıp, ağabeyinin kamyonetini ateşe verdi
DİYARBAKIR'da para isteyip olumsuz yanıt aldığı babası Mehmet A.'ya kızan Veysi A., ağabeyinin kamyonetine benzin döküp, ateşe verdi. Kamyonetteki küçük çaplı yangın söndürülürken, Veysi A. polis tarafından gözaltına alındı. Olay,...
DİYARBAKIR'da para isteyip olumsuz yanıt aldığı babası Mehmet A.'ya kızan Veysi A., ağabeyinin kamyonetine benzin döküp, ateşe verdi. Kamyonetteki küçük çaplı yangın söndürülürken, Veysi A. polis tarafından gözaltına alındı. Olay, öğleden sonra Divlekent Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Veysi A. para istediği babası Mehmet A.'dan olumsuz yanıt alınca öfkelenip ismi öğrenilemeyen ağabeyinin Dünya Kavşağı’nda park halindeki 34 ZNF 43 plakalı kamyonetine benzin döküp ateşe verdi. Kamyonetteki plastik kasaların tutuşmasıyla meydana gelen küçük çaplı yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıyla olay yeri inceleme ekipleri kamyonette inceleme yapıp, Veysi A.'yı gözaltına aldı.
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