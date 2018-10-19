(Görüntülü) Baba ve 2 oğlu 'change' operasyonunda gözaltına alındı

SAKARYA'da perte ayrılan lüks otomobillerin şasi numaralarını, Bulgaristan ve Gürcistan'dan kaçak getirdikleri benzer model araçlara takıp, bu araçları da satan oto tamircisi Uğur Ç. (58) ile oğulları Onur Ç. (34) ve Emre Ç. (29), polis tarafından gözaltına alındı.



Adapazarı'nda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne gelen ihbarda, kaza sonucu veya yanarak perte çıkan lüks otomobillerin şasi numaralarının 'change' işlemi yapılarak benzer model araçlara takıldığı ve bu araçların da satıldığı bildirildi. Araştırma yapan polis, Bulgaristan ve Gürcistan'dan kaçak getirilen lüks otomobillere, perte çıkan araçların şasi numaralarının takıldığını belirledi. Uzun süren takibin ardından olayla ilgili oto tamircisi Uğur Ç. ile oğulları Onur Ç. ve Emre Ç., yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 46,96 gram sentetik uyuşturucu skunk, 60,67 gram esrar, 1,61 gram meteamfetamin, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 'Change' yapılan 7 lüks otomobil ise farklı kentlerde bulundu. Operasyonda ayrıca numarası değiştirilen bir araç motoru ele geçirildi.



Şüpheli baba ve oğulları, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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