(Görüntülü) Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18'er yıl hapis-ADLİYE SARAYI

(Görüntülü) Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18'er yıl hapis-ADLİYE SARAYI

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