(Görüntülü) Avcılar'da hurdalık yangını (6) (Aktüel)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi...
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.