(Görüntülü) ATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntüledi

İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Tevfik Kürşad Tanrıkulu (44), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) işlem yaptıktan sonra 1500 lirasını almayı unutup, gitti. Hemen ardından gelen bir genç, bu parayı fark edip alırken, o anlar, ATM'nin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Evli ve 2 çocuk babası elektrik mühendisi Tevfik Kürşad Tanrıkulu, bankadaki parasından 1500 lirasını çekmek için geçen yıl 4 Mayıs Cuma günü saat 11.40'da, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sine geldi. ATM'de işlemini yapan Tanrıkulu, iade edilen kartını aldı ancak parayı unutup ayrıldı. 30 saniye sonra ATM'yi kullanmaya gelen, kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir erkek, unutulan parayı fark etti. Parayı alan şüpheli, cüzdanın altına saklayıp ATM'nin önünden ayrıldı. Parayı almadığını fark eden Tanrıkulu ise ayrıldığı ATM'ye 1 dakika 15 saniye sonra geri döndü. Ancak ATM'de herhangi bir para göremedi. ATM'nin parayı vermediğini düşünen Tanrıkulu, banka yetkililerine durumu iletince yapılan kontrolde paranın çekildiği belirlendi. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, bir kişinin parayı alıp cüzdanın altına koyarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca çevredeki işyerlerinin kameraları da bu kişinin parayı sayarak uzaklaştığı o anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun durumu savcılığa bildirmesi üzerine, parayı alan kişinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen şüpheliye ulaşılamadı.



Şüpheliye çağrıda bulunarak, parayı getirip herhangi bir karakola teslim etmesini isteyen Tanrıkulu, "Bu para ihtiyacı olan bir dar gelirlinin, asgari ücretlinin parası da olabilirdi. Parayı biran önce getirip teslim etsin. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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