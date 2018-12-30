(Görüntülü) Ataşehir'de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

- Çantasını almak istedikleri kadını yerde sürüklediler - Kaçarken paniğe kapılan sürücü koltuğundaki kapkaççı, önce kaldırıma çıktı sonra da bir motosiklete çarptı. - Kapkaççılar, araçlarının altında sıkışan motosikletle kaçarken çevredekiler peşlerine takıldı. - Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- Ataşehir'de bankadan çıkarak aracına binmek isteyen bir kadının çantası otomobille yanından geçen kapkaççılar tarafından alınmak istendi. Bankadan çektiği paraların içinde olduğu çantasını bırakmayarak kapkaççılara direnen kadın sürüklenerek hafif şekilde yaralanırken, sürücü koltuğundaki kapkaççı paniğe kapılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan araç daha sonra park halindeki bir motosikleti altına alarak ilerledi. Kapkaç girişimi ve saldırganların kaçışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Olay cuma günü saat 11.40 sıralarında Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Sevgi Korkmaz eşi ile birlikte bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada plakası alınamayan bir araçta bulunan kapkaççılar, Korkmaz'ın elindeki çantayı almak istedi. Korkmaz çantayı bırakmayarak kapkaççılara direndi. Çantasını vermeyen kadın sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. KAPKAÇÇILAR MOTOSİKLETİ EZEREK KAÇTI Kapkaççılar çantayı alamayınca kaçmaya başladı. Sürücü koltuğundaki kapkaççı paniğe kapılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil park halindeki bir motosikleti altına aldı. Çevredekiler aracın altında sıkışan motosikletle kaçmaya çalışan kapkaççıların peşinden koştu. Bir süre sonra aracın altındaki motosikletten kurtulan kapkaççılar izlerini kaybettirdi. ÇANTAMI ALMAYA ÇALIŞTI AMA VERMEDİM Olayı gören çevredekiler hemen kadının yardımına koştu. Hafif şeklide yaralanan kadın için ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İlk müdahalenin ardından polis merkezine götürülen Sevgi Korkmaz, ?Kapkaç yapmaya çalıştılar. Çantalı almak istediler ama direndim, vermedim onlara diye konuştu. Sevgi Korkmaz'ın eşi ise, Bankadan çıktık. Çantayı kaptılar eşim de vermedi. Motora çarptıktan sonra araçla kaçtılar. Bankadan çıkarken gördüler, pusuya yatmışlar diye konuştu. O ANLAR KAMERADA Yaşanan kapkaç girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bankadan çıkan Sevgi Korkmaz aracına binmek istediği sırada yanına yaklaşan kapkaççılar kadının çantasını almaya çalışıyor. Çantayı alamayan kapkaççılar park halindeki bir motosikleti altına aldıktan sonra kaçıyor. Sürüklenen kadın yere düşerken çevredekiler kapkaççıları yakalamak için peşlerine düşüyor. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kapkaççıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.