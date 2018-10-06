TUTUKLANDI
Antalya'da, sürekli annesiyle tartıştığı iddiasıyla babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla dün sabah başından vurup öldüren H.U. (13), savcılık ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. H.U., nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
(Görüntülü) Annesiyle tartışan babasını öldüren çocuk adliyede (2)
TUTUKLANDI Antalya'da, sürekli annesiyle tartıştığı iddiasıyla babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla dün sabah başından vurup öldüren H.U. (13), savcılık ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine...
TUTUKLANDI
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