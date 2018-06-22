(Görüntülü) Annenin tahliye isyanı: Benim acımı da tahliye etsinler

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da Sezgi Kırıt'ın (16) 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili istinaf mahkemesinde görülen davada, tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Karara isyan eden anne Hanife Kırıt, "Katiller tahliye oldu. Sezgimi de tahliye etsinler. Benim acımı da tahliye etsinler" dedi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya şikayetçi avukatı Sibel Önder'in yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Kurulu'nun gönderdiği raporu okundu. Adli tıp raporunun iddialarını kanıtlığını belirten Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder, “Baştan itibaren uyuşturucudan kaynaklı ölüm olduğunu iddia ettik. Gelen adli rapor iddialarımızı doğrulamaktadır. Sanıklar en ağır şekilde cezalandırılsın. Ayrıca sanıklar hakkında uyuşturucu temini suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz" dedi. Savcı ise mütalaasında, sanıklardan Emine Karpi'nin tahliyesini, diğer sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık Emine Karpi, iddia makamının mütalaasına katıldığını belirterek, tahliyesini istedi. Sanık Mehmet Mutlu Kurtlar'ın avukatı Zelal Şengüler ise adli raporun kesin ifadeler taşımadığını belirterek, 'şüpheden sanık yararlanır' genel hukuk ilkesi gereğince müvekkilinin beraatını istedi. Sanık Kurtlar da avukatının sözlerine katılarak adli kontrol şartı ile bırakılmasını talep etti. Sanık Osman Küçük ise Sezgi Kırıt'ın ölümünün doğal ölüm olduğunu iddia ederek, mağdur edilmemesi için tahliyesini istedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyanın geldiği aşama, mevcut delil durumu, tutuklamanın bir tedbir oluşu, adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı kanaatine vararak, Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi'yi yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti. 3 kişilik mahkeme heyetinden bir hakim, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük'ün tahliyesine oy şerhi koydu. Duruşma sonunda sanıklardan Emine Karpi sevinçten baygınlık geçirirken, Kırıt ailesi ve avukatları karara tepki gösterdi. 'TÜM SUÇ 15 YAŞINDAKİ MAKTULE YIKILMIŞTIR' Bölge Adliye Mahkemesi dışında basın açıklaması yapan KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Neslihan Yalçın, istinaf mahkemesinin devam edeceğini belirterek, “Verilen tahliye kararı vicdanları yaralamıştır. Gerekli itirazları yapacağız" dedi. Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder ise 15 yaşındaki bir kıza tecavüz edilip uyuşturucu verildiğini, işkenceye maruz kaldığını, cesedinin çırılçıplak bir şekilde valize konularak, Isparta'nın Gönen ilçesinde arı kovanlarının yanına bırakıldığını belirterek, “Verilen bu kararla tüm suç 15 yaşındaki maktule yıkılmıştır. O konuşamıyor. Bizler de mi konuşamayacağız sanıyorlar. Üst mahkemenin verdiği bu karar hukuk vicdanlarını yaralamaktadır. Hukuka aykırıdır. Hukukun tüm kuralları ihlal edilmiştir. Sanıklar akşam evlerine gidecek ama Sezgi Kırıt'ı kimse annesine iade edemeyecek. Hukuk bugün yıkılmıştır. Hukuk bundan sonra katledilenlerin hakkını savunamayacak duruma gelmiştir. Maalesef hukuk bugün ölmüştür. Başımız sağ olsun" diye konuştu. ANNENİN İSYANI Anne Hanife Kırıt ise katillerin bugün tahliye olduğunu hatırlatarak, “Sezgimi de tahliye etsinler. Benim acımı da tahliye etsinler. Eğer bir adalet varsa bizi tahliye etsinler. Ben her gün kızımın yanında, Sezgi'nin yanındayım. Benim acımı dikkate almadılar. O katiller bu akşam yataklarında yatacak ama benim çocuğum toprağın altında yatıyor. Benim tek istediğim adalet kızımı tahliye etsin. Kızımı adalet mezardan çıkarsın başka bir şey istemiyorum. Ben kanser hastası oldum. Bunlar içeride diye ayakta duruyordum. Bundan sonra benim halim ne olur bilmiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi. OLAYIN GEÇMİŞİ Antalya'da 2009 Ağustos ayında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl hapis, sanık Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karara savcı ve sanık avukatları 'delil yetersizliği' gerekçesiyle itiraz etmişti.