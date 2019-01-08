(Görüntülü) Annenin evde bıraktığı 3 kardeş yangında ölümden döndü 

ISPARTA'da, 3 kardeşin yalnız olduğu sırada evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen kardeşler, ev sahibi ve çevredekilerin yardımıyla evden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında babanın işte, annenin ise pazarda olduğu öğrenildi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2227 Sokak'taki 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Babanın işte, annenin ise pazara gittiği sırada İclal, İbrahim ve Musa Koç kardeşler evde yalnız kaldı. Bu sırada oturma odasındaki kanepede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Evde mahsur kalan çocuklar ise üst kattaki ev sahibi Hasan Uysal ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kardeşi hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle evin bir odası ise kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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