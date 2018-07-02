(Görüntülü) Anne ve babasını öldüren genç tutuklandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, babası Rıfat Dayan (65) ile annesi Elif Dalyan'ı (63) evde başlarına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin Dayan (28) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu Dayan'ın geçen cumartesi günü dedesi vefat etti. Dayan, Kınık'ın kırsal Cumalı Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Rıfat Dayan ve Elif Dayan'a dedesinin vefatını bildirmek istedi. Kayınbiraderi Şahin Dayan'ı cep telefonundan aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu Dayan, bu defa kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi'ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, 1 saat arayla 2 defa Rıfat- Elif Dayan çiftinin evlerine gitmesine rağmen dış kapının kilitli olması üzerine ulaşamayıp, Soma'daki bir çimento fabrikasında çalışan oğulları Şahin Dayan'ı aradı. Durumu aktardığı Şahin Dayan, iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Şahin Dayan, aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi'nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, "Öğleden sonra Soma'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim" diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra kırsal Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün'ü arayan Şahin Dayan, "Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor" dedi. Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif Dayan çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Şişmeye ve bozulmaya başlamayan cesetler jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin birlikte yaşadığı, bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından sabıkalı oğulları Şahin Dayan'ı gözaltına aldı. Şahin Dayan'ın öğle ve ikindi namazlarını camide kılmasına rağmen cuma ve cumartesi günü camiye gitmediği de belirlendi.



YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER



Adli Tıp'taki otopsinin ardından Rıfat Dayan ve eşi Elif Dayan'ın dün (pazar) yakınları tarafından teslim alınan cenazeleri, Cumalı Mahallesi'ne götürüldü. Burada ikindide Cumalı Camisi'nde kılınan namazın ardından Dayan çifti, Cumalı Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



SUÇUNU İTİRAF ETTİĞİ BELİRTİLDİ



Şahin Dayan'ın, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Sürekli olarak alkol alması nedeniyle anne ve babasıyla sık sık tartıştıklarını belirtip, "Cumartesi günü saat 02.30 gibi gece ilk olarak annemin yattığı odaya gittim ve sopayla vurmaya başladım. Daha sonra babamın yattığı odaya girip ona da aynı şekilde sopayla vurdum. Sabah ise saat 10.30'da, aynı mahallede oturduğum arkadaşım Mustafa A.'yı aradım ve kendisinden traktörün arkasına takılan portatif römorku ödünç istedim. Cesetleri römork ile götürüp, bir yere gömecektim ya da dereye atacaktım. Ancak Soma'da yaşayan yengem Burcu Dayan, annem ve babamı komşumuz aracılığıyla arayınca paniğe kapıldım. Muhtarı arayıp, 'Eve hırsız girdi' diyerek olayı bildirdim" dediği öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Dayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×