(Görüntülü) Ankara'da Suriyelilerin işlettiği fırında yangın

Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'da Suriyeli sığınmacıların işlettiği fırında yangın çıktı. İki iş yerine daha sirayet eden yangın, maddi zarara neden oldu.



Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi Şehit Rafet Sever Caddesi üzerinde bulunan fırında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Suriyeli sığınmacıların işlettiği mekanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iki dükkana sirayet etti. Üç dükkandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulunarak çevredeki evlerde oturanların tahliye edilmesini sağladı.





Kısa süre içinde yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere dört koldan müdahale etti. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da iş yerlerinde mahsur kalanlar olma ihtimaline karşı arama yaptı. Yangın yerindeki patlama riski nedeniyle elektrik trafoları devre dışı bırakıldı. Yangını haber alarak sokağa çıkan mahalle sakinleri, ekiplerin müdahalesini endişe dolu gözlerle seyretti. Can kaybının yaşanmadığı olayda, 112 Acil Servis ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.





İtfaiyenin iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, üç dükkanda da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.