(Görüntülü) Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale gele gelirken, sürücüsü hafif yaralandı. Gölbaşı merkezi Hacılar Mahallesi mevkisinde Onur Tümen (20) yönetimindeki 06 YFP 87 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü Tümen aracı durdurup kendisini dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangında hafif yaralanan sürücü Onur Tümen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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