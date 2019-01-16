(Görüntülü) Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde yangın, mahsur kalanlar var (6-Vali Vasip Şahin'in açıklamasıyla

(Görüntülü) Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde yangın, mahsur kalanlar var (6-Vali Vasip Şahin'in açıklamasıyla

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