(Görüntülü)Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (EK)

(Görüntülü)Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (EK)

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