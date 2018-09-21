AMASYA'da kapısını açtığı otomobili iterek çalan İ.G. (21), polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da kapısını açtığı bir otomobili çalıştıramayınca iterek götürmeye çalışan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından yakalandı. İ.G.'nin daha önce de 3 motosiklet, 1 otomobil ile 2 evde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı.
Şüphelinin otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
(Görüntülü) Amasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AMASYA'da kapısını açtığı otomobili iterek çalan İ.G. (21), polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da kapısını açtığı bir otomobili çalıştıramayınca iterek götürmeye çalışan hırsızlık...
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